Lorenzo Mattia Persiani è la persona deceduta nell'incidente avvenuto a Milano, coinvolgendo una Porsche con targa tedesca. L'auto, secondo quanto riferito, è stata condotta a velocità elevata prima di perdere il controllo e fare una serie di capovolgimenti di circa 150 metri. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.

Secondo la ricostruzione non ci sarebbero altre auto coinvolte, ma solo una vettura fuori controllo. Persiani avrebbe perso il controllo al termine della curva che da viale Papiniano e piazzale Aquileia va in viale di Porta Vercellina. Con le ruote avrebbe colpito il cordolo interno del marciapiedi, toccando poi le auto parcheggiate, i paletti d’acciaio. La macchina, che non si poteva più fermare, è finita dall’altro lato della careggiata e ha fatto un ultimo testacoda finendo contro il parterre centrale. La carambola è andata avanti per 100-150 metri. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sono peggiorate ed è morto durante l'operazione a cui è stato sottoposto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi era Lorenzo Mattia Persiani, vittima dell'incidente a Milano con la Porsche

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