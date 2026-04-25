Flavio Cobolli ha passato il primo turno del Masters 1000 di Madrid battendo un avversario qualificato e si è così qualificato per il secondo turno. Ora si prepara a sfidare un tennista tra i più esperti del circuito, noto per aver eliminato grandi nomi in passato. La partita successiva si svolgerà sui campi in terra battuta della capitale spagnola, dove il giovane italiano cercherà di continuare il suo percorso nel torneo.

Flavio Cobolli si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid grazie alla vittoria ottenuta in rimonta contro l’argentino Ugo Carabelli e lo spicchio di tabellone all’orizzonte potrebbe essere molto interessante per il tennista italiano, perché alla prossima apparizione sulla terra rossa della capitale spagnola non dovrà vedersela contro una testa di serie: lo statunitense Learner Tien, numero 17 del seeding, è stato infatti sconfitto dal paraguayano Adolfo Daniel Vallejo con un il punteggio di 6-4, 6-3. Sarà dunque il sudamericano il prossimo avversario del talentuoso romano, che sta giocando sul mattone tritato iberico da numero 10 del tabellone e che dovrà stare molto attento all’eccezionale forma fisica del suo rivale in occasione del match che andrà in scena lunedì 27 aprile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli e la sfida a un qualificato ammazza grandi: chi è il prossimo avversario a Madrid?

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