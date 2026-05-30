Si compone il primo ottavo di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, affronterà lunedì 1° giugno lo statunitense Zachary Svajda. L’azzurro, infatti, quest’oggi ha regolato un altro statunitense, Learner Tien, testa di serie numero 18, sconfitto con un eloquente 6-2 6-2 6-3, mentre il nordamericano ha sconfitto l’ argentino Francisco Cerundolo, numero 25 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3. In caso di ulteriore successo, poi l’azzurro approderebbe ai quarti di finale di mercoledì 3 giugno, nel quale andrebbe ad incontrare probabilmente il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding e favorito sulla carta nella parte alta del tabellone dopo l’eliminazione di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Cobolli al Roland Garros con l’eliminazione di Cerundolo: avversario a sorpresa agli ottavi

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