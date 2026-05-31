Chi è Simone Deromedis | età genitori carriera e successi del campione dello skicross

Da ilsipontino.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Deromedis è uno skicrosser italiano, nato nel 1994. È salito alla ribalta per i risultati nelle competizioni internazionali, partecipando a eventi di livello mondiale. La sua carriera si è sviluppata nel circuito di coppa del mondo di skicross, ottenendo piazzamenti significativi. Deromedis ha rappresentato l’Italia in diverse occasioni e ha conquistato podi in gare di circuito minore. La sua attività sportiva si concentra principalmente sulla disciplina dello skicross.

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Il nome di Simone Deromedis è diventato familiare anche per chi non segue abitualmente gli sport invernali. La sua vittoria ai Mondiali e l’oro conquistato ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 hanno acceso i riflettori su un atleta che ha saputo trasformare talento, disciplina e coraggio in un percorso straordinario. La sua storia, però, non è solo quella di un campione: è il racconto di un ragazzo cresciuto tra le montagne del Trentino, sostenuto da una famiglia semplice e unita, che ha creduto in lui fin dal primo giorno. Chi è davvero Simone Deromedis lontano dalle piste? Qual è il ruolo della sua famiglia nel suo percorso? E come è riuscito a diventare uno dei volti più rappresentativi dello skicross internazionale? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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