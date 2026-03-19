Skicross Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo Tomasoni avanza Howden gestisce a Craigleith

A Craigleith, in Canada, si sono svolte le qualificazioni per la prima gara di skicross della Coppa del Mondo, che si disputerà questo fine settimana e rappresenta la fase finale della stagione. Tra i partecipanti, sono stati promossi in Coppa del Mondo due atleti italiani, mentre altri si sono qualificati o hanno avanzato nella competizione. La gara promette grande spettacolo e intensità.

A Craighleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per la gara-1 che animerà l’intenso fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che è ormai giunta nella fase conclusiva della sua intensa stagione. Simone Deromedis ha concluso al 18mo posto con il tempo di 47.50, attardato di 83 centesimi dal francese Youri Duplessis-Kergormard, il più veloce della sessione (46.67) con tre centesimi di margine sul connazionale Melvin Tchiknavorian e nove centesimi sullo svizzero Jonas Lenherr. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 non ha strabiliato nella prestazione cronometrata, ma tutto può cambiare quando ci sarà a che fare con i corpo a corpo nella giornata di sabato 21 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a Craigleith Articoli correlati Skicross, Deromedis promosso in Val di Fassa: Howden eliminato, si riapre la Coppa del Mondo? Galli avanzaDopo le avverse condizioni meteo che hanno costretto alla cancellazione della prima giornata di qualificazioni in Val di Fassa, la tappa della Coppa... Skicross, Simone Deromedis eliminato a Kopaonik. Howden squalificato, ma allunga in Coppa del MondoSimone Deromedis ha concluso all’ottavo posto la sua prima gara da Campione Olimpico di skicross: dopo il trionfo conseguito sei giorni fa sulle nevi... Una selezione di notizie su Skicross Deromedis e Galli promossi in... Temi più discussi: DEROMEDIS SECONDO, GALLI TERZA! GRANDE ITALIA NELLO SKICROSS A MONTAFON; Skicross, Simone Deromedis in top 10 nelle qualifiche a Montafon, brilla Jole Galli; E' doppio podio azzurro a Montafon: Jole Galli 3^, Simone Deromedis 2° solo a Reece Howden; Galli, Deromedis, Zuech, Tomasoni e Zorzi qualificati per la sfida di SkiCross di Montafon. Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a CraigleithA Craighleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per la gara-1 che animerà l’intenso fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che è ormai ... oasport.it SkiCross: Zuech, Deromedis, Tomasoni e Galli qualificati per gara 1 nella tappa canadese di CraigleithDominik Zuech, Simone Deromedis, Federico Tomasoni e Jole Galli accedono alla fase finale della prima delle due sfide che compongono la tappa di Coppa del Mondo di Craigleith, in Canada, prevista per ... fisi.org #adv Mattoncino dopo mattoncino… scopriamo insieme tre curiosità sulla prossima Coppa del Mondo FIFA 2026 (e il nuovo set LEGO)! - facebook.com facebook #DAZN Italia, tutta la Coppa del Mondo #FIFA 2026 sarà visibile anche in bar e ristoranti x.com