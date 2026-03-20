skicross deromedis e tomasoni avanzano a craighleith galli promossa in coppa del mondo

A Craigleith in Canada si sono svolte le qualificazioni per la seconda gara della tappa di Coppa del Mondo di skicross. Tra i partecipanti, Skicross, Deromedis e Tomasoni sono riusciti ad avanzare alla fase successiva, mentre Galli ha ottenuto la promozione in Coppa del Mondo. Le qualificazioni hanno visto confrontarsi diversi atleti di livello internazionale in vista della competizione principale.

A Craigleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per gara-2 della tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Simone Deromedia ha concluso al 17mo posto con un ritardo di 1.23 dal francese Evan Klufts, capace di stampare il miglior tempo (46.80) precedendo di dieci centesimi il padrone di casa Reece Howden (leader della classifica generale) e di 17 centesimi il connazionale Youri Duplessis-Kergomard e l’austriaco Adam Kappacher. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 non ha brillato a livello cronometrico, ma nelle gare corpo a corpo del fine settimana la musica dovrebbe cambiare. Promosso anche Federico Tomasoni, argento a cinque cerchi che ha chiuso in undicesima posizione a 98 centesimi dal leader. 🔗 Leggi su Oasport.it

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