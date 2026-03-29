Sonia Bruganelli ha riferito di aver preso contatto con le autorità competenti in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Lucio Presta nel suo ultimo libro. La donna ha reso noto di aver agito attraverso le procedure previste dalla legge, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti delle sue comunicazioni. La vicenda riguarda le affermazioni fatte dall’autore in un contesto pubblicato di recente.

Sonia Bruganelli si sarebbe rivolta per vie opportune dopo le dichiarazioni di Lucio Presta nel suo ultimo libro. "Se le cose scritte nel libro fossero vere, lo direi" sottolinea la produttrice Si parla ancora dello scontro traLucio Presta e Sonia Bruganelli.La produttrice è stata ospite al format YouTubeNon è la Tv, condotto da Andrea Parrella con Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello. Proprio qui ha rivelato diessersi rivolta a“chi di dovere”, forse vie legali, per alcune dichiarazioni di Presta. Le affermazioni del manager che non andrebbero giù alla Bruganelli sono contenute nel libroL’Uragano-Soli, fulmini e saette. Presta avrebbe raccontato alcuni retroscena sullavita privata della Bruganelli e sul matrimonio con Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sonia Bruganelli sulle dichiarazioni di Lucio Presta: “Sono andata a parlare nelle sedi opportune”

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