Chi dorme troppo o troppo poco ‘invecchia prima’ lo studio

Uno studio ha rilevato che sia dormire troppo poco sia troppo a lungo può accelerare l'invecchiamento di vari organi. La ricerca indica che un eccesso di sonno può danneggiare la salute nel tempo. Non sono stati specificati limiti di durata del sonno considerati dannosi, né sono stati individuati gruppi di persone coinvolte nell’indagine.

(Adnkronos) – Dormire troppo poco può, alla lunga, far male alla salute. Ma anche dormire troppo può diventare dannoso e accelerare i processi di invecchiamento di quasi tutti gli organi. Quanto deve durare il sonno ideale? Non meno di 6 ore e mezza, non più di 8 ore. E' la linea tracciata da un nuovo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Dormire troppo o troppo poco accelera l’invecchiamentoStudi recenti hanno evidenziato che sia un sonno eccessivo sia uno scarsamente sufficiente sono associati a un invecchiamento più rapido.

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