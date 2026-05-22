Chi corre troppo è più a rischio? Lo studio su runner e cancro al colon

Un nuovo studio ha analizzato la relazione tra attività intensa e rischio di sviluppare il cancro al colon. L’indagine nasce dall’osservazione di tre giovani pazienti seguiti nel 2019 e si concentra sui possibili effetti di un’attività fisica molto intensa, come la corsa su lunga distanza. La ricerca è stata condotta da un oncologo che ha approfondito questa correlazione, mentre si cerca di capire se l’allenamento e le allenamenti prolungati possano influenzare la comparsa di questa forma di tumore.

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