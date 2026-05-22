Chi corre troppo è più a rischio? Lo studio su runner e cancro al colon
Un nuovo studio ha analizzato la relazione tra attività intensa e rischio di sviluppare il cancro al colon. L’indagine nasce dall’osservazione di tre giovani pazienti seguiti nel 2019 e si concentra sui possibili effetti di un’attività fisica molto intensa, come la corsa su lunga distanza. La ricerca è stata condotta da un oncologo che ha approfondito questa correlazione, mentre si cerca di capire se l’allenamento e le allenamenti prolungati possano influenzare la comparsa di questa forma di tumore.
(Adnkronos) – C'è un collegamento tra la maratona e il cancro al colon? E' la domanda che si è posto un oncologo, Timothy Simmons, che ha sviluppato uno studio ad hoc dopo aver preso in cura 3 pazienti giovani nel 2019. Nell'arco di 6 mesi, come scrive il Washington Post, al medico si sono rivolti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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La mia mente corre troppo, è vero. Ma preferisco il caos dei pensieri alla leggerezza di chi ferisce senza rendersene conto.... x.com
Il mondo si rivela a chi viaggia a piedi. — Werner Herzog Viviamo in un tempo che corre troppo veloce. Consumiamo luoghi, incontri, esperienze… senza davvero attraversarli. Camminare è un atto rivoluzionario. Perché quando rallenti, inizi a vedere. Non s facebook