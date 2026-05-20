Dormire troppo o troppo poco accelera l’invecchiamento

Da romadailynews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Studi recenti hanno evidenziato che sia un sonno eccessivo sia uno scarsamente sufficiente sono associati a un invecchiamento più rapido. Secondo le ricerche, le persone che dormono troppo o troppo poco mostrano un deterioramento più rapido di organi come cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario. Inoltre, condizioni di sonno alterato sono collegate a un incremento del rischio di sviluppare malattie croniche. Questi dati sottolineano l’importanza di mantenere un equilibrio nel ritmo sonno-veglia.

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. L’eccesso o la mancanza di sonno sarebbe infatti collegato non solo ad un deterioramento più rapido degli organi, cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario, ma anche ad un aumento del rischio di malattie croniche. E’ il risultato di uno studio condotto da ricercatori guidati da Junhao Wen della Columbia University appena pubblicato su Nature. Gli scienziati, pur affermando l’importanza dell’interazione tra sonno e invecchiamento, tengono a precisare che, dormire dalle sei alle  otto ore,  potrebbe non essere la quantità ottimale per ogni persona, oppure,  che raggiungere questo intervallo ideale di sonno, ogni giorno, migliori direttamente la salute o rallenti l’invecchiamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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