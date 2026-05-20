Dormire troppo o troppo poco accelera l’invecchiamento

Studi recenti hanno evidenziato che sia un sonno eccessivo sia uno scarsamente sufficiente sono associati a un invecchiamento più rapido. Secondo le ricerche, le persone che dormono troppo o troppo poco mostrano un deterioramento più rapido di organi come cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario. Inoltre, condizioni di sonno alterato sono collegate a un incremento del rischio di sviluppare malattie croniche. Questi dati sottolineano l’importanza di mantenere un equilibrio nel ritmo sonno-veglia.

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