Che tempo farà a giugno luglio e agosto 2026 | le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare

Le previsioni a lungo termine dell’Aeronautica Militare indicano temperature sopra la media per giugno, luglio e agosto 2026. Dopo un inverno caratterizzato da piogge frequenti e temperature miti, maggio si è concluso con una prima ondata di calore e temporali. Non sono previste variazioni significative rispetto ai dati attuali, con ondate di caldo che dovrebbero proseguire nei prossimi mesi estivi.

Dopo un inverno non freddo ma attivo da un punto di vista meteorologico, il mese di maggio si è chiuso con la prima ondata di calore dell'anno e temporali. Per conoscere la tendenza meteo dei prossimi mesi, giugno, luglio e agosto 2026, Fanpage.it ha intervistato il colonnello dell’Aeronautica Militare Alessandro Fuccello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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