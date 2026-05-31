Che Tempo Che Fa non va in onda stasera domenica 31 maggio 2026 | perchè? Il motivo e quando torna in tv

La trasmissione “Che Tempo che fa” non andrà in onda questa sera, domenica 31 maggio 2026. La puntata prevista alle 19 non sarà trasmessa e non sono stati comunicati motivi specifici per questa cancellazione. Non ci sono ancora dettagli sulla data di ritorno del programma in programmazione.

“Che Tempo che fa” non va in onda stasera, Domenica 31 maggio 2026. L’appuntamento con una nuova puntata inedita del programma tv che dalle ore 19.30 di ogni domenica tiene incollati milioni di telespettatori sul canale NOVE questa sera non ci sarà. Il talk show condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, per la giornata di oggi non è in palinsesto, e non lo sarà nemmeno nelle prossime domeniche. Vediamo insieme il motivo del cambio di programmazione e soprattutto quando tornerà in tv il programma condotto da Fabio Fazio. “Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, 31 maggio 2026: perchè?. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Nuovo Appuntamento con 'Che Tempo Che Fa' il 3 Maggio 2026

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