Nella programmazione televisiva, il talk show non andrà in onda questa sera, domenica 5 aprile, a causa delle festività pasquali. La pausa temporanea riguarda le trasmissioni in programmazione sul canale Nove, lasciando gli spettatori senza l’appuntamento abituale. La messa in onda riprenderà in una data successiva, ma al momento non sono stati comunicati dettagli precisi sulla ripresa delle trasmissioni.

. Perché Che tempo che fa stasera non va in onda sul Nove? Ve lo diciamo subito: a causa delle feste di Pasqua il programma non andrà in onda stasera, domenica 5 aprile. Ma non solo. Salterà anche la messa in onda di domenica prossima (12 aprile). Lo show condotto da Fabio Fazio infatti tornerà regolarmente in onda a partire da domenica 19 aprile 2026. Al suo fianco ci saranno ovviamente Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Streaming e tv. Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando) ogni domenica a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché Che tempo che fa non va in onda: quando torna

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