Che sfiga per Gilmour

Da gbt-magazine.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita contro Curaçao, il centrocampista scozzese ha subito un grave infortunio al ginocchio. Era in viaggio con la sua nazionale per le amichevoli pre-Mondiali. Non ha potuto continuare la partita e si è accasciato a terra, visibilmente dolorante. I medici sono intervenuti subito e hanno valutato il danno. La sua squadra ha confermato che si tratta di un infortunio serio. Restano da capire i tempi di recupero previsti.

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Bruttissima tegola per  Billy Gilmour. Il centrocampista del  Napoli  è in viaggio con la sua nazionale, la  Scozia, per disputare le amichevoli internazionali pre-Mondiali: nella sfida di oggi contro Curaçao, ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio.  Il commissario tecnico  Steve Clark  ha subito temuto il peggio: “ Sono preoccupato al 100%. Si è fatto male nel placcaggio e poi ha preso la decisione di uscire, il che dimostra che sapeva benissimo che non era la cosa giusta da fare. Non ci resta che aspettare e vedere, non ha senso fare ipotesi o pensare al peggio, aspettiamo di sentire cosa dicono i medici.” PUBBLICITÀ Alla fine è arrivata la conferma, la notizia più brutta, che nessuno avrebbe voluto ricevere: Billy Gilmour salterà i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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