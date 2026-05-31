che sfiga per gilmour

Durante la partita contro Curaçao, il centrocampista scozzese ha subito un grave infortunio al ginocchio. Era in viaggio con la sua nazionale per le amichevoli pre-Mondiali. Non ha potuto continuare la partita e si è accasciato a terra, visibilmente dolorante. I medici sono intervenuti subito e hanno valutato il danno. La sua squadra ha confermato che si tratta di un infortunio serio. Restano da capire i tempi di recupero previsti.

Bruttissima tegola per Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli è in viaggio con la sua nazionale, la Scozia, per disputare le amichevoli internazionali pre-Mondiali: nella sfida di oggi contro Curaçao, ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Il commissario tecnico Steve Clark ha subito temuto il peggio: “ Sono preoccupato al 100%. Si è fatto male nel placcaggio e poi ha preso la decisione di uscire, il che dimostra che sapeva benissimo che non era la cosa giusta da fare. Non ci resta che aspettare e vedere, non ha senso fare ipotesi o pensare al peggio, aspettiamo di sentire cosa dicono i medici.” PUBBLICITÀ Alla fine è arrivata la conferma, la notizia più brutta, che nessuno avrebbe voluto ricevere: Billy Gilmour salterà i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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