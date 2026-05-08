Giorgia Soleri derubata sui social la foto dell'auto scassinata | Hanno preso la valigia che sfiga

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Soleri ha condiviso sui social una foto del danno alla sua auto, spiegando che è stata scassinata e che sono stati rubati vestiti nuovi e altri oggetti personali. La foto mostra l’interno dell’auto con il finestrino rotto e la valigia mancante. La cantante e influencer ha commentato la situazione con un messaggio che esprime rammarico per il furto subito.

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Giorgia Soleri ha mostrato sui social i danni subiti alla sua auto a seguito di un furto: sottratti vestiti nuovi e oggetti personali. Il danno arriva proprio mentre l'influencer e attivista celebrava il successo del suo podcast.🔗 Leggi su Fanpage.it

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