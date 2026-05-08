Giorgia Soleri derubata sui social la foto dell'auto scassinata | Hanno preso la valigia che sfiga

Giorgia Soleri ha condiviso sui social una foto del danno alla sua auto, spiegando che è stata scassinata e che sono stati rubati vestiti nuovi e altri oggetti personali. La foto mostra l’interno dell’auto con il finestrino rotto e la valigia mancante. La cantante e influencer ha commentato la situazione con un messaggio che esprime rammarico per il furto subito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui