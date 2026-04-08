Matteo Renzi ha commentato le recenti dichiarazioni di Salvini riguardo a Trump e al premio Nobel per la pace, definendole sfortunate. Renzi ha affermato che le parole di Salvini portano sfortuna, criticando il tono delle sue affermazioni. La discussione si inserisce nel dibattito politico attuale, con il leader di Italia Viva che si scaglia contro le uscite pubbliche dell’altro esponente della coalizione.

Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini per le dichiarazioni sul presidente americano Donald Trump.Il leader di Italia Viva ha ricordato le frasi del ministro di Trasporti in cui diceva che il tycoon meritava il premio Nobel per la pace: “La sfiga che porta Salvini ragazzi, è bastato che dicesse ‘ci sarà un anno di pace’ e tra un po’ si fa la guerra”, ha detto Renzi, in un video postato sui social. Matteo Renzi contro Salvini, cosa ha detto Renzi su Salvini: "La sfiga che porta." Matteo Renzi sulla Meloni e il centrodestra Matteo Renzi contro Salvini, cosa ha detto Matteo Renzi ha condiviso sui social un video contenente alcune sue frasi durante un’ospitata a È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Meloni scarica l’Ue e punta tutto su Trump: “Spero che potremo dargli il Nobel per la Pace”Meloni prende chiaramente posizione: critica con l'Ue, sempre pronta a elogiare Trump, augurandogli anche di ricevere il Nobel per la Pace.

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Matteo Renzi attacca Salvini per le dichiarazioni su Trump e il Nobel per la pace, la sfiga che porta...Altro che pace: secondo Matteo Renzi, Salvini porta sfiga. L'ex premier attacca la destra che per un anno ha esaltato il presidente Usa Donald Trump ... virgilio.it

Ci ha guadagnato un sacco di soldi: la verità di Matteo RenziL'analisi di Matteo Renzi tra Governo, Trump e la previsione sbagliata fatta da Matteo Salvini. Il commento in diretta televisiva. newsmondo.it

Toh guarda. Nei suoi appuntamenti romani oltre a pranzare con Matteo Renzi e una decina di autorevoli commensali il nuovo padrone di @repubblica Theo Kyriakou ha anche incontrato gli Angelucci, ovvero gli editori di Libero, Tempo e Giornale. Sia mai ch x.com

Poco più di 8500 abitanti per un piccolo Comune in provincia di Firenze - in cui è cresciuto Matteo Renzi - che fa scuola in tema di diritti. Rignano sull'Arno darà la cittadinanza onoraria ai minori stranieri. Sul sito dell’amministrazione guidata dal sindaco Giaco - facebook.com facebook