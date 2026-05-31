Che impresa dell’AlbinoLeffe | batte il Modena in finale playoff ed è promosso in Primavera 1

L’AlbinoLeffe ha vinto la finale playoff di Primavera 2 contro il Modena, ottenendo la promozione in Primavera 1. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra bergamasca, che sale di categoria. La promozione rappresenta un risultato storico per il club, che conquista così il massimo campionato giovanile. La squadra ha chiuso la partita con un punteggio positivo, assicurandosi la qualificazione alla massima divisione.

L’AlbinoLeffe compie l’impresa, batte il Modena nella finale playoff di Primavera 2 e conquista una storica promozione nel campionato Primavera 1, il massimo campionato giovanile. Un traguardo straordinario per una squadra di Serie C: non ci sono altre rappresentanti della terza serie ad avere una squadra così in alto nella prima categoria del vivaio. Il 3-2 finale maturato con il gol nel finale di Colombo ha permesso di staccare il pass, concludendo un grande percorso nei playoff dopo il 4° posto nel girone A del Primavera 2: dopo aver battuto ai rigori il Pescara e poi aver rifilato un netto 5-1 al Lecco in semifinale in una corsa nei playoff che non ha mai visto i giovani celesti giocare in casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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