Per la Festa della Mamma 2026 il principe William ha pubblicato una foto inedita insieme all' amata mamma Diana Guarda su Amicait

Per la Festa della Mamma 2026, il principe William ha condiviso una foto inedita con la madre Diana. Il 15 maggio nel Regno Unito si è festeggiato il Mother’s Day, una ricorrenza dedicata a rendere omaggio alle madri. La giornata ha visto numerose manifestazioni e gesti di affetto da parte di figli e figlie rivolti alle proprie madri. La foto del principe è stata pubblicata su Amica.it.

Il 15 maggio, nel Regno Unito, si è celebrato il Mother’s Day, la Festa della Mamma. L’occasione, per figli e figlie, per rendere omaggio a colei da cui sono stati messi al mondo. E, nell’epoca dei social, per pubblicare qualche scatto che ricorda il profondo legame con uno dei due genitori. I reali inglesi non sono esenti da questa tradizione, anzi. E, come spesso è accaduto in passato, sui profili social dei Windsor sono apparse fotografie che evidenziano proprio il prezioso ruolo delle madri all’interno della royal family. Il principe William e la foto inedita con Diana. Approfittando della festività, il principe William ha deciso di rendere omaggio a sua madre Diana, pubblicando un’immagine mai vista che lo ritrae con la compianta principessa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per la Festa della Mamma 2026 il principe William ha pubblicato una foto inedita insieme all'amata mamma Diana. Guarda su Amica.it

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