Per la Festa della Mamma 2026 il principe William ha pubblicato una foto inedita insieme all' amata mamma Diana Guarda su Amicait

Da amica.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Festa della Mamma 2026, il principe William ha condiviso una foto inedita con la madre Diana. Il 15 maggio nel Regno Unito si è festeggiato il Mother’s Day, una ricorrenza dedicata a rendere omaggio alle madri. La giornata ha visto numerose manifestazioni e gesti di affetto da parte di figli e figlie rivolti alle proprie madri. La foto del principe è stata pubblicata su Amica.it.

Il 15 maggio, nel Regno Unito, si è celebrato il Mother’s Day, la Festa della Mamma. L’occasione, per figli e figlie, per rendere omaggio a colei da cui sono stati messi al mondo. E, nell’epoca dei social, per pubblicare qualche scatto che ricorda il profondo legame con uno dei due genitori. I reali inglesi non sono esenti da questa tradizione, anzi. E, come spesso è accaduto in passato, sui profili social dei Windsor sono apparse fotografie che evidenziano proprio il prezioso ruolo delle madri all’interno della royal family. Il principe William e la foto inedita con Diana. Approfittando della festività, il principe William ha deciso di rendere omaggio a sua madre Diana, pubblicando un’immagine mai vista che lo ritrae con la compianta principessa. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Per la Festa della Mamma 2026 il principe William ha pubblicato una foto inedita insieme all'amata mamma Diana. Guarda su Amica.it

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