La principessa Charlene e la figlia Gabriella accolgono il Papa a Monaco | a loro è concesso vestire di bianco

Oggi il Papa è arrivato nel Principato, accolto dalla famiglia reale. La principessa Charlene e la figlia Gabriella indossavano abiti bianchi, uno status concesso con una particolare autorizzazione. Il principe Alberto e il figlio Jacques erano vestiti con cravatta. La visita si è svolta nel rispetto delle tradizioni ufficiali.

Il Papa è arrivato oggi nel Principato. Lo ha accolto la famiglia reale: Charlene e Gabriella in bianco (concessione speciale), Alberto e Jacques in cravatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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