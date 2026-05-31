Champions League su Sky finale PSG-Arsenal da 1,4 milioni e 10,9% di share

Da digital-news.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di Champions League tra PSG e Arsenal trasmessa su Sky e in streaming su NOW ha raccolto 1,4 milioni di spettatori e ha registrato il 10,9% di share. La partita ha coinvolto un vasto pubblico, con una presenza significativa sia sulla piattaforma televisiva sia su quella digitale. I dati indicano una forte attenzione da parte degli appassionati di calcio verso questa finale.

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La finale PSG-Arsenal su Sky (anche in streaming su NOW)registra 1,4 milioni di spettatori e il 10,9% di share. Ottimi anche i dati della differita su TV8. Grandi ascolti ierinella Casa dello Sport di Sky.La finale di UEFA Champions League tra PSG e Arsenal – dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani ha raccolto 1 milione 400 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 10,9% di share tv* e 2 milioni 500 mila spettatori unici**. Picco in occasione dei rigori, con 1 milione 900 mila spettatori medi complessivi in total audience* e il 9,9% di share*. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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