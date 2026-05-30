PSG-Arsenal la finale di Champions League in diretta solo su Sky e non su TV8 | incontro inedito le formazioni

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si gioca questa sera alle 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta esclusivamente su Sky, senza possibilità di visione su TV8. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate, con il PSG guidato dall’allenatore Luis Enrique e l’Arsenal da Mikel Arteta.

Questa sera alle 18:00 il PSG di Luis Enrique e l'Arsenal di Mikel Arteta si affontano per la finale di Champions League. Gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE : PSG vs ARSENAL - Final UEFA Champions League 2026 Stream Match | Pes 21 Simulation Gameplay

Notizie e thread social correlati

UEFA Champions League 2025-2026 – La finale PSG-Arsenal in diretta esclusiva su Sky e NOWLa finale della UEFA Champions League 2025-2026 si svolgerà il 28 maggio 2026 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e NOW.

PSG-Arsenal, la finale Champions sarà solo su Sky: ore 18 e niente diretta in chiaroLa finale di Champions tra PSG e Arsenal si svolgerà alle 18, riservata al mercato asiatico, e sarà trasmessa esclusivamente su Sky e NOW.

Temi più discussi: Champions League, a Budapest si gioca la finale in un orario inedito: il Psg di Kvara per il bis, l’Arsenal per la sua prima volta (e per un record storico); Champions League, Psg-Arsenal, dove vedere la finale in tv e streaming; Psg-Arsenal: orario finale Champions, probabili formazioni e dove vederla in tv; Finale Champions League 2026 PSG-Arsenal: quando e dove vederla, i precedenti, la favorita.

Che schifo !!! Appena visto che la finale di Champions League PSG-Arsenal è alle 18:00 e su TV8 in chiaro è prevista in differita alle 21:00 .Nemmeno più la finale trasmettono in diretta in chiaro , spero che tutte le #PayTV falliscano male #SkyMerda rovina del x.com

Come fa l'Arsenal a battere il PSG? Anteprima della finale di UEFA Champions League | Il Breakdown reddit

Finale Champions League PSG-Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su PSG-Arsenal, finale della UEFA Champions League 2025/26: le formazioni e come seguire il match. msn.com

Psg-Arsenal: orario, dove vedere la finale di Champions e la guida completaSe parliamo delle finali, sono sempre difficili. L'anno scorso è stata un'eccezione. Abbiamo avuto una superiorità sull'Inter che non era così reale ma il calcio è così Per questa finale non so se ... sport.sky.it