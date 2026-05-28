La finale della UEFA Champions League 2025-2026 si svolgerà il 28 maggio 2026 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e NOW. La partita si giocherà a Milano, in Italia. La competizione vede coinvolte due squadre, una francese e una inglese. È la conclusione del torneo europeo di calcio per club di livello più alto della stagione 20252026. La finale si terrà allo stadio di Milano, dove le due squadre si sfideranno per il titolo.

Milano, 28 maggio 2026. Si torna in campo in Europa per l’atto finale della UEFA Champions League 20252026. Sabato 30 maggio, dalla Puskás Aréna di Budapest, in campo PSG eArsenal per un match che promette spettacolo: calcio d’inizio, per la prima volta, alle 18 in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio,Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. Il match sarà inoltre trasmesso in differita alle 21 in chiaro su TV8. Per uno degli eventi più attesi della stagione, Sky Sport mette in campo un racconto editoriale di altissimo livello, pensato per accompagnare gli appassionati in ogni istante dell’avvicinamento alla finale, fino al fischio d’inizio e oltre. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - UEFA Champions League 2025-2026 – La finale PSG-Arsenal in diretta esclusiva su Sky e NOW

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Jadwal Pertandingan Final UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 Arsenal vs PSG

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