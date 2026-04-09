Il club ha diffuso un comunicato in cui esprime la propria insoddisfazione riguardo a determinati episodi verificatisi nelle ultime edizioni della Champions League. Nel testo si fa riferimento a specifici incontri passati e alle decisioni arbitrali prese durante le partite giocate nelle competizioni europee. La nota sottolinea la volontà di evidenziare alcune irregolarità che, secondo il club, avrebbero inciso sul risultato di alcune gare.

di Paolo Moramarco Reclamo Barcellona, la rabbia del club per gli episodi in Champions League, c’è il riferimento alle scorse edizioni della competizioni! Il comunicato. Il Barcellona ha ufficialmente presentato un reclamo alla UEFA riguardo alle decisioni arbitrali e al mancato intervento del VAR durante il quarto di finale di Champions League contro l’ Atletico Madrid. Il club catalano ha fatto chiarezza sulla situazione, comunicando che le decisioni arbitrali, secondo loro, hanno influito negativamente sullo svolgimento della partita e sul risultato finale. Nel reclamo, il Barcellona sottolinea in particolare un episodio che si è verificato al 54? minuto della partita, quando un giocatore dell’Atletico Madrid ha toccato il pallone con la mano all’interno dell’area senza che l’arbitro fischiasse il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Reclamo Barcellona, la rabbia del club per gli episodi in Champions League: ecco cosa dice il comunicato!

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