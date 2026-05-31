Dopo la finale di Champions League, il ministro dell’Interno ha annunciato che durante i festeggiamenti in Francia sono state arrestate 780 persone. Si tratta di un incremento del 32% rispetto all’anno precedente. L’annuncio è arrivato il giorno successivo alla vittoria del club francese. Nessun dettaglio sulle cause degli arresti o sui comportamenti dei festeggianti è stato fornito.

Il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha annunciato il giorno dopo la vittoria del PSG nella finale di Champions League che 780 persone sono state arrestate in Francia durante i festeggiamenti, un aumento del 32% rispetto allo stesso evento dell’anno scorso (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Champions League, conferenza stampa del ministro per gli incidenti con 780 arresti in Francia

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