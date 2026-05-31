È stato rivelato il retroscena sull’offerta di 450 milioni di euro per l’acquisto della Lazio. La trattativa riguarda la cessione della società, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali. La squadra sta vivendo una crisi interna tra il presidente e i tifosi organizzati, che potrebbe influenzare le decisioni future sulla proprietà. Nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo all’interesse o alle trattative in corso.

In questo clima di forte tensione ambientale, spuntano alcune indiscrezioni che potrebbero cambiare radicalmente le prospettive del club biancoceleste. Come riportato dal quotidiano “Il Tempo”, nella Capitale starebbe girando un clamoroso retroscena finanziario legato alla società. Secondo le informazioni riportate, in passato sarebbe arrivata sul tavolo della dirigenza una proposta d’acquisto imponente per rilevare la totalità delle quote azionarie. Enrico Monti, agendo per conto del colosso bancario internazionale JP Morgan, avrebbe presentato un’offerta scritta pari a ben 450 milioni di euro per rilevare la società. Si tratta di una cifra astronomica, che avrebbe garantito l’ingresso di un gigante della finanza mondiale nel calcio italiano della Serie A. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Cessione Lazio: svelato il retroscena sull’offerta da 450 milioni

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