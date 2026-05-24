Da Valtesse, Mario Pirola ha lasciato JP Morgan per trasferirsi in Lussemburgo. Dopo aver frequentato il Collegio Sant’Alessandro, ha iniziato la carriera nella banca d’affari americana. La sua transizione ha comportato un cambio di sede e ruolo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche. La notizia riguarda il passaggio di un professionista da una sede italiana a una internazionale.

LA STORIA. Mario Pirola, gli studi al Collegio Sant’Alessandro. I primi passi nella banca d’affari americana. Oggi Chief Executive Officer per Bank Pictet & Cie. Mario Pirola, bergamasco di 57 anni, ha scalato i vertici della finanza mondiale, partendo da Città Alta per arrivare a Wall Street e in Lussemburgo (dove vive e lavora da 23 anni), senza mai smarrire quell’umiltà profonda, quasi antica, che lo porta a raccontare la sua scalata vertiginosa con lo stesso tono pacato che userebbe con un amico commentando una partita della sua amata Atalanta. Tutto ha inizio tra i banchi del Collegio Sant’Alessandro, dove Mario trascorre gli anni della formazione, dalla quinta elementare fino alla maturità scientifica, respirando un’aria di rigore e curiosità che lo porterà lontano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da Valtesse il viaggio di Pirola da JP Morgan al Lussemburgo

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