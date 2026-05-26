A Como, i tifosi sono usciti in strada in festa dopo che la squadra ha conquistato la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata di Serie A. La squadra ha celebrato a bordo di un bus scoperto, con i supporter che hanno riempito le vie della città. La qualificazione storica ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, che hanno festeggiato fino a tarda sera.

2026-05-25 21:51:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: COMO – Festa sul bus scoperto in giro per la città, Como impazzisce di gioia per la storica qualificazione Champions raggiunta all’ultima giornata di Serie A. Autore del capolavoro lariano, il tecnico Cesc Fabregas che commenta così ai microfoni di SkySport: “Futuro? Abbiamo fatto una riunione alle 14 lunga con il presidente e il direttore. Abbiamo consolidato l’idea, la visione è già alla prossima stagione. Sono molto contento qua, lo sapete, mi manca un passo o due in più e sto imparando tantissimo. Stiamo creando una mentalità”. Le parole su Nico Paz. Sulla stagione e sul clamoroso traguardo raggiunto due anni dopo la promozione in Serie A: “La crescita di questa società è stata troppo veloce, da quando abbiamo iniziato sono due anni e mezzo che spingiamo le aspettative. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Fabregas e il Como: “Consapevoli di quello che siamo, visione chiara”. Sulla Champions e Nico Paz…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabregas carica il Como: “Affamati per conquistare la zona Champions”. Ma Nico Paz non ci saràCesc Fabregas ha dichiarato che la squadra è determinata a raggiungere la zona Champions, sottolineando l’atteggiamento affamato dei giocatori.

Tuttosport – “Fabregas un fenomeno, con lui in luna di miele. Nico Paz? Arriverà il momento…”Il direttore sportivo del Como ha commentato il momento positivo della squadra in un’intervista a Radio Radio Tv.

Temi più discussi: Fabregas e il Como: Consapevoli di quello che siamo, visione chiara. Sulla Champions e Nico Paz...; Nico Paz-Inter, cosa c'è dietro lo sfogo di Fabregas: i dettagli del caso e la mossa di Mourinho; Gasperini, la Roma e la corsa Champions: Traguardo che manca da anni. Dipende da noi. Su Soulé...; PRIMA PAGINA – Tuttosport: Sarri-Dea? Palladino alla Lazio.

Fabregas e il #Como: Consapevoli di quello che siamo, visione chiara. Sulla Champions e Nico Paz... x.com

Fabregas e il Como: Consapevoli di quello che siamo, visione chiara. Sulla Champions e Nico Paz...Il tecnico spagnolo parla nel corso della festa sul bus scoperto per il traguardo raggiunto all'ultima giornata di Serie A: ecco cosa ha detto ... tuttosport.com

Fabregas: Non posso essere contento al 100%. E sul futuro di Nico Paz...Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari a reti inviolate del Como contro il Napoli. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: Soddisfatto dello 0 a 0? Dipende, considerando ... tuttosport.com