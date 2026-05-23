Cesc Fàbregas salta contro l’Inter | Devo rispettare il Como Nico Paz non giocherà lì L’unico che può parlare è il Real Madrid

Cesc Fàbregas non scende in campo contro l’Inter, spiegando di dover rispettare il Como e che Nico Paz non giocherà in quella partita. Ha aggiunto che l’unico che può parlare è il Real Madrid. La sua presenza o assenza dipende da decisioni prese dal club. La comunicazione è stata fatta tramite dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La partita si svolgerà senza il suo coinvolgimento diretto.

2026-05-23 08:57:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ci sono poche cose che Cesc Fabregas darlo per scontato. Una di queste, almeno oggi, è che Nico Paz non indosserà la maglia dell’Inter. L’allenatore del Como ha risposto con evidente rabbia alle parole di Javier Zanetti, che giorni fa aveva alimentato il dibattito sul futuro dell’argentino in un’intervista per una radio del suo Paese. Il vicepresidente dell’Inter ha elogiato il calciatore e ha aperto la porta a un possibile interesse da parte del club nerazzurro. “Mi piace molto. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che è stato mio compagno di stanza ai Mondiali del 1998. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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