Certificati anti-rimpatrio e flash mob in ospedale | Ancisi LpRa presenta un' interrogazione sui vertici dell' Ausl

Il capogruppo di Lista per Ravenna ha presentato un'interrogazione riguardante i vertici dell'Ausl, in seguito alle recenti verifiche sui certificati medici emessi per i centri di rimpatrio. La questione, che coinvolge anche l'ospedale e un flash mob, si concentra sulle attività del reparto di Malattie Infettive e sulle responsabilità della dirigenza sanitaria.

Il capogruppo di Lista per Ravenna presenta un'interrogazione urgente: "Area occupata indebitamente e verifiche necessarie sul personale in servizio" Il caso dei certificati medici per i centri di rimpatrio continua. Dopo i primi riscontri della magistratura giudicante sulle indagini che coinvolgono il reparto di Malattie Infettive, il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, sposta il focus sulle responsabilità della dirigenza dell'Ausl Romagna e sulla gestione delle proteste avvenute all'interno dell'ospedale. "L’operato rigoroso della magistratura inquirente sui certificati anti-rimpatrio seriali presuntivamente... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Medici di Ravenna, oggi il flash mob a sostegno dei camici indagati per i certificati anti rimpatrioRavenna, 16 febbraio 2026 – Un flash mob di solidarietà davanti all’ospedale di Ravenna apre il nuovo fronte politico sull’inchiesta che vede... Indagini sulle certificazioni anti-rimpatrio, un flash mob in solidarietà dei medici coinvolti"Stupiscono le modalità con cui sono stati condotti gli accertamenti, assimilabili a quelle adottate per reati violenti o contro la persona",... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Certificati anti Temi più discussi: Certificati anti-rimpatrio dei migranti, una dottoressa indagata tenta di togliersi la vita: Dite perché; Certificati anti-rimpatrio, in silenzio dal Gip gli 8 medici indagati; Certificati per i rimpatri, giudice si riserva la decisione sull'interdizione dalla professione dei medici indagati; Visite in 2 minuti e malattie fantasma per certificati anti rimpatrio. Ma i medici di Ravenna sapevano dei reati. Inchiesta sui certificati anti-rimpatrio a Ravenna: sospesi tre medici, per altri cinque divieto di certificareSviluppi nell’inchiesta sui presunti certificati medici anti-rimpatrio rilasciati a stranieri destinati ai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Il giudice per le indagini preliminari Federic ... ravennawebtv.it Certificati anti-rimpatrio, la decisione del giudice: 3 medici sospesi 10 mesiE agli altri cinque indagati è stato vietato per lo stesso tempo di occuparsi delle certificazioni di idoneità per il trasferimento nei centri di permanenza ... msn.com Cronaca. Ravenna, certificati anti-rimpatrio: davanti al Gip scelgono il silenzio gli otto medici "no-Cpr" indagati - facebook.com facebook Certificati anti-rimpatrio, in silenzio dal Gip gli 8 medici indagati. Per le difese non c'è più pericolo di reiterazione perché esonerati da quel tipo di visite #ANSA x.com