Cerignola fuga dall' alt e si schianta contro il guard-rail | muore Uno choc chi era alla guida

Notizia in breve

Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente sulla strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova. Secondo quanto ricostruito, il veicolo ha tentato una fuga dall’alt e si è schiantato contro il guard-rail. La dinamica esatta dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.