Cerignola fuga dall' alt e si schianta contro il guard-rail | muore Uno choc chi era alla guida
Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente sulla strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova. Secondo quanto ricostruito, il veicolo ha tentato una fuga dall’alt e si è schiantato contro il guard-rail. La dinamica esatta dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.
Tragedia nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio sulle strade del Foggiano. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova. Stando alle prime ricostruzioni, i fatti risalgono alle 2 del mattino, quando una Renault Mégane station wagon con targa polacca, sulla quale viaggiavano cinque adolescenti tra i 14 e i 16 anni, si è imbattuta in un posto di controllo dei carabinieri. Alla vista dei militari, il ragazzino, ovviamente senza patente, avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi all'alt. Dunnque ne è nato un inseguimento, terminato pochi minuti dopo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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