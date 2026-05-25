centauro riminese si schianta contro il guard rail della bretella di urbino soccorsi inutili alessandro cavalli muore a 28 anni davanti al padre

Notizia in breve

Un centauro di 28 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto e scontrarsi contro il guard rail lungo la bretella di Urbino. L’incidente è avvenuto durante una giornata di sole, mentre il motociclista si trovava in compagnia del padre. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La vittima è deceduta davanti al padre.