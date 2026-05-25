Un motociclista di 28 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto e schiantarsi contro il guard rail di una bretella vicino a Urbino. Nonostante l’intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto. Era domenica e il giovane stava trascorrendo la giornata con il padre, in una giornata di sole. La vittima era conosciuta per la passione per le moto.

URBINO - Doveva essere una bella giornata all’insegna della passione per la moto da trascorrere in compagnia del padre e per di più in una domenica splendida di sole. Invece, questa è stata solamente la cornice di un incidente tanto inatteso quanto irreparabile, che sulla bretella di Urbino ieri è costato la vita a un giovane motociclista di Rimini. La caduta fatale Alessandro Cavalli, non ancora 29enne, è rimasto vittima di una caduta fatale in sella alla sua potente Suzuki 650 mentre scendeva da Urbino verso Fermignano lungo la variante della strada statale 73 bis. Intorno alle 12,40 uscendo dalla galleria, dopo circa un chilometro, ha perso il controllo della sua moto, impattando violentemente contro il guard rail posto al margine della sua corsia di marcia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Centauro si schianta contro il guard rail della bretella di Urbino. Soccorsi inutili, Alessandro Cavalli muore a 28 anni davanti al padre

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Centauro riminese si schianta contro il guard rail della bretella di Urbino. Soccorsi inutili, Alessandro Cavalli muore a 28 anni davanti al padreUn centauro di 28 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto e scontrarsi contro il guard rail lungo la bretella di Urbino.

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