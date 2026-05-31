Un fattorino è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Romana a Ceriale, dopo l’impatto tra il suo scooter e un’auto. L’incidente si è verificato durante un passaggio di veicoli lungo la strada. La dinamica dello scontro è al momento al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

? Punti chiave Come è avvenuto l'impatto tra lo scooter e l'auto in via Romana?. Chi deve rispondere della dinamica dello scontro tra i due mezzi?. Perché la sicurezza di via Romana è tornata al centro del dibattito?. Quali sono le reali condizioni cliniche del giovane ferito in ospedale?.? In Breve Fattorino di 22 anni trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.. Soccorsi sul posto forniti dai militi della Croce Bianca di Albenga e automedica 118.. Trauma alla caviglia e ferita alla gamba per il lavoratore di una pizzeria locale.. Indagini in corso su via Romana per valutare criticità strutturali o distrazioni stradali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceriale, scontro in via Romana: fattorino ferito dopo l’impatto con un’auto

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