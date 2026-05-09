Un incidente si è verificato sulla SS 80 a Giulianova, coinvolgendo un'auto e una moto. L'impatto ha causato il ferimento del motociclista, che è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato in ospedale. La dinamica esatta dello scontro è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Le condizioni del motociclista non sono ancora state rese note in modo dettagliato.

? Domande chiave Come si è verificata la dinamica tra l'auto e la moto?. Quali sono le reali condizioni cliniche del motociclista ferito?. Perché quel bivio dopo Colleranesco è considerato così pericoloso?. Cosa emergerà dalle indagini sulla segnaletica di quell'incrocio?.? In Breve Motociclista di 37 anni ferito alla gamba sinistra dopo impatto con auto.. Soccorso in codice 2 tramite medicalizzata del 118 di Giulianova.. Incidente avvenuto alle ore 14:00 all'incrocio dopo il bivio di Colleranesco.. Necessità di indagini tecniche sulla segnaletica dell'incrocio SS 80.. Un motociclista di 37 anni è finito in ospedale dopo lo scontro avvenuto intorno alle ore 14:00 di oggi lungo la Ss 80, precisamente all’incrocio con il paese situato dopo il bivio di Colleranesco a Giulianova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro su SS 80 a Giulianova: motociclista ferito dopo l’impatto

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