Trieste scontro a Chiarbola | un bambino ferito dopo l’impatto con l’auto

A Trieste, un incidente si è verificato a Chiarbola quando un’auto in fuga da un controllo di polizia ha investito un’altra vettura ferma, causando il ferimento di un bambino a bordo. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto, mentre i soccorsi hanno portato il bambino in ospedale per le cure. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Trieste, 30 aprile: conducente dell'est investe auto ferma a Chiarbola dopo fuga da polizia.. Bambino di 9 anni ferito al cranico al Burlo per mancata cintura di sicurezza.. Un violento scontro stradale è avvenuto nel rione Chiarbola a Trieste il 30 aprile, quando un giovane originario dell’Europa dell’est ha travolto un posto di blocco della polizia locale, provocando un impatto frontale che ha ferito gravemente un bambino di 9 anni. Il drammatico episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 17:00, trasformando la tranquillità del quartiere in una scena degna di un film d’azione, ma con conseguenze reali e dolorose per una famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, scontro a Chiarbola: un bambino ferito dopo l’impatto con l’auto Notizie correlate Leggi anche: Scontro nella notte tra auto e furgone: la macchina prende fuoco dopo l'impatto L’Aquila, moto contro auto: giovane ferito dopo lo scontro? Cosa sapere Un motociclista ferito si scontra con un'auto in via Antica Arischia a L'Aquila giovedì.