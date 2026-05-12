Reggio Emilia si sta organizzando per l’arrivo di Kate Middleton, con alcune misure di sicurezza e restrizioni temporanee. Sono stati installati tombini e cassette postali sigillati, e sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione per alcune strade. Inoltre, è stato deciso di vietare il consumo di bevande in lattine e vetro nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato queste disposizioni in vista dell’evento.

Reggio Emilia si prepara ad accogliere Kate Middleton con un piano di sicurezza senza precedenti. La principessa del Galles arriverà in città mercoledì 13 e giovedì 14 maggio per visitare le scuole d’infanzia legate al celebre “Reggio Approach”, il modello educativo conosciuto in tutto il mondo nato dall’esperienza pedagogica di Loris Malaguzzi. Per la futura regina d’Inghilterra sarà il primo viaggio in Italia ma soprattutto la prima visita ufficiale all’estero dopo la malattia. Proprio per questo motivo l’attenzione mediatica internazionale è altissima, oltre 150 giornalisti provenienti da tutto il mondo sono già accreditati per seguire ogni momento della permanenza della principessa in Emilia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tombini e cassette postali sigillati, divieti per auto e bevande in lattine e vetro: così Reggio Emilia si prepara all'arrivo di Kate Middleton

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