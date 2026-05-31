Torna l’estate e impazzano – sui social e non solo – pubblicità di integratori e creme più o meno miracolose contro la cellulite. Ma se il catalogo si amplia sempre più, quali sono gli attivi davvero efficaci? La Salute di LaPresse lo ha chiesto a Lara Testai, professoressa associata di farmacologia dell’Università di Pisa e coordinatrice del gruppo di lavoro farmacognosia, fitoterapia e nutraceutica della Società italiana di farmacologia (Sif), “A questa domanda – dice Testai – non esiste una risposta univoca, dipende dalla condizione. La cellulite presenta una fisiopatologia non ancora completamente chiarita, ma sappiamo che è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cellulite nel mirino, dalle creme agli integratori che cosa funziona davvero

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