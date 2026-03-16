Le creme che contengono esosomi sono diventate popolari nel settore della skincare. Questi prodotti sono formulati con piccole vescicole di origine biologica che vengono applicate sulla pelle. La loro funzione principale è di favorire il rinnovamento cellulare e migliorare l’elasticità della pelle. Sono utilizzate in diversi trattamenti per il viso e il corpo, promuovendo un aspetto più tonico e levigato.

Oltre che nella medicina estetica più innovativa, che non si preoccupa più di correggere ma si ammanta oggi sempre più del potere di rigenerare la cute, negli ultimi mesi il termine esosomi è diventato protagonista anche del lessico beauty più evoluto. Ma cosa sono davvero queste microstrutture che stanno ridefinendo il concetto di skincare avanzata? E soprattutto: cosa possono realmente fare quando vengono inserite in una crema? «Per chi lavora nella formulazione di trattamenti cosmetici, il compito di trasformare tecnologie complesse in gesti quotidiani efficaci, sicuri e sensorialmente raffinati resta una sfida affascinante. E sugli esosomi vale la pena fare chiarezza», spiega il designer cosmetico Paolo Siragusa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Creme che contengono esosomi: come agiscono e… funzionano davvero?

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