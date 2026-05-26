Le relazioni durature richiedono una comunicazione aperta e sincera, soprattutto quando si tratta di esprimere bisogni e sentimenti. Spesso, convinzioni radicate portano a aspettative irrealistiche, causando incomprensioni e frustrazioni. È fondamentale imparare a condividere le proprie esigenze senza timore, evitando che le incomprensioni si accumulino. La sincerità e la capacità di ascolto sono elementi chiave per mantenere vivo il legame nel tempo.

L e relazioni sentimentali sono spesso accompagnate da convinzioni radicate che sembrano vere, ma che nella pratica finiscono per creare aspettative irrealistiche, incomprensioni e frustrazioni. Dopo anni di esperienza clinica, molti terapeuti hanno osservato che alcune idee “romantiche” diffuse dalla cultura popolare rischiano di danneggiare il rapporto invece di rafforzarlo. Un approfondimento pubblicato da empathi.com mette in discussione proprio questi falsi miti, mostrando cosa accade davvero nelle coppie che funzionano nel lungo periodo. Leggi anche › Litigare fa bene alla coppia: perché il conflitto può rafforzare la relazione Capire quali falsi miti sabotano una relazione è già un primo passo importante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle scuse sincere alla necessità di comunicare i propri bisogni: ecco cosa funziona davvero nelle relazioni durature

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