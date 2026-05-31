Celico gran finale tra dibattito sulla mafia e Veronesi
A Celico si è svolto un evento con un dibattito sulla rappresentazione della mafia nella fiction e sull'impatto sulla percezione pubblica. La discussione si è concentrata su come le serie TV e i film possano modellare l'idea della criminalità organizzata, influenzando opinioni e atteggiamenti. Tra gli altri interventi, è stato ricordato anche il contributo del medico e divulgatore scientifico, che ha approfondito il ruolo della cultura pop nel formare consapevolezza. La serata si è conclusa con un confronto tra esperti e pubblico.
? Domande chiave Come può la fiction influenzare la nostra percezione della criminalità organizzata?. Chi affiancherà Nicola Gratteri nel dibattito sulla realtà mafiosa?. Cosa porterà il regista Giovanni Veronesi sul palco di Celico?. Perché un piccolo borgo è diventato il centro del cinema internazionale?.? In Breve Talk con Gratteri, Nicaso, Carlei, Bocci e Girelli alle ore 19.00 al Teatro delle Arti.. Spettacolo di Veronesi alle 21.00 con partecipazione del presidente onorario David Cronenberg.. Progetto finanziato dal Ministero del Turismo per comuni sotto i 5.000 abitanti ISTAT.. Collaborazione tra L'Altro Teatro, Comune di Celico, Università della Calabria e Comune di Cosenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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