celico gran finale tra dibattito sulla mafia e veronesi

Notizia in breve

A Celico si è svolto un evento con un dibattito sulla rappresentazione della mafia nella fiction e sull'impatto sulla percezione pubblica. La discussione si è concentrata su come le serie TV e i film possano modellare l'idea della criminalità organizzata, influenzando opinioni e atteggiamenti. Tra gli altri interventi, è stato ricordato anche il contributo del medico e divulgatore scientifico, che ha approfondito il ruolo della cultura pop nel formare consapevolezza. La serata si è conclusa con un confronto tra esperti e pubblico.