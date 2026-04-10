Sonoteca gran finale con Buster Keaton e la disputa filosofica sulla risata
Si conclude la seconda edizione di Sonoteca, la rassegna dedicata alla sonorizzazione moderna di film d’autore, tenutasi presso il Cinema Multiplex di Mercogliano. L’ultimo appuntamento vede protagonista il celebre attore e regista Buster Keaton, con una serata dedicata alla sua opera. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Laceno d’Oro International Film Festival.
Quarto e ultimo appuntamento per la seconda edizione di Sonoteca, la rassegna di sonorizzazione contemporanea di film d’autore in programma presso il Cinema Multiplex di Mercogliano, in collaborazione con il Laceno d’Oro International Film Festival. Il titolo in programma per quello che si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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