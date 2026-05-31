copernico tra i migliori alla finale di dibattito

Il liceo Copernico ha partecipato alla finale del Campionato nazionale di Debate, ottenendo un risultato di rilievo. La squadra ha affrontato diverse altre scuole durante le fasi precedenti, arrivando fino alla fase conclusiva. La partecipazione è stata la prima in questa occasione per il liceo, che ha ottenuto un piazzamento tra i migliori. La competizione si è svolta con prove di argomentazione e contro-argomentazione su temi di attualità.

Un debutto da incorniciare. Il liceo Copernico torna dal Campionato nazionale di Debate con un risultato che segna una tappa importante nella storia dell’istituto: la squadra di lingua inglese ha conquistato l’accesso alle finali nazionali, confrontandosi con le migliori scuole d’Italia e dimostrando preparazione, spirito critico e capacità argomentativa. La competizione si è svolta a Marina di Massa e ha visto protagonisti gli studenti Andrii Kosenko, Marco Biancalani e Camilla Angelini, che hanno rappresentato il liceo nelle fasi conclusive del torneo. Un percorso impegnativo, affrontato con determinazione e competenza, che ha consentito ai giovani debaters di distinguersi per la qualità degli interventi e delle argomentazioni presentate durante le sfide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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