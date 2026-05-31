Celeste Polzonetti si migliora ancora | 12.79 nei 100 ostacoli e pass per le Finals NCAA

Notizia in breve

A Fayetteville, la ventenne italiana ha migliorato ancora il suo record personale nei 100 ostacoli, portandolo a 12.79 secondi. Con questa prestazione, si è qualificata per le Finals NCAA di Eugene. È la seconda volta in pochi giorni che supera il suo miglior risultato italiano under 23 in questa disciplina. La sua progressione la ha portata a ottenere la qualificazione alla fase finale della competizione universitaria statunitense.