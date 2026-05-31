Celeste Polzonetti si migliora ancora | 12.79 nei 100 ostacoli e pass per le Finals NCAA
A Fayetteville, la ventenne italiana ha migliorato ancora il suo record personale nei 100 ostacoli, portandolo a 12.79 secondi. Con questa prestazione, si è qualificata per le Finals NCAA di Eugene. È la seconda volta in pochi giorni che supera il suo miglior risultato italiano under 23 in questa disciplina. La sua progressione la ha portata a ottenere la qualificazione alla fase finale della competizione universitaria statunitense.
Nuovo progresso per la ventenne azzurra ai West Regionals di Fayetteville. Migliorata per la seconda volta in pochi giorni la migliore prestazione italiana under 23 dei 100 ostacoli, con qualificazione conquistata per le Finals NCAA di Eugene. Continua il momento d’oro di Celeste Polzonetti negli Stati Uniti. La giovane ostacolista italiana ha firmato un nuovo miglioramento nei 100 ostacoli durante i West Regionals NCAA di Fayetteville, in Arkansas, correndo in 12.79 con vento favorevole regolare di +1.8. Dopo il 12.80 ottenuto nel primo turno della manifestazione, la ventenne azzurra è riuscita a limare ulteriormente il proprio limite, confermando una crescita costante che la proietta sempre più in alto nelle graduatorie italiane della specialità. 🔗 Leggi su Sportface.it
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