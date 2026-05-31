Celeste Polzonetti ha corso i 100 ostacoli in 12.79 secondi durante il secondo turno dei West Regionals della NCAA, con un vento di 1,8 ms a favore. La sua prestazione rappresenta un miglioramento rispetto al passato e si avvicina al record italiano della specialità. La gara si è svolta in un contesto di qualificazione per le finali americane.

Ulteriore progressione di Celeste Polzonetti, capace di correre i 100 ostacoli in 12.79 con 1,8 ms di vento a favore in occasione del secondo turno dei West Regionals della NCAA (il campionato universitario statunitense). La 20enne lombarda ha ritoccato di un centesimo il personale siglato un paio di giorni fa sempre a Fayetteville (Arkansas, USA), quando tolse ben diciotto centesimi al proprio personale datato di un anno. La studentessa di psicologia all’Università della California ha scalato un’ulteriore posizione nelle liste nazionali all-time e si è così issata al quarto posto, a un decimo esatto dal record italiano detenuto da Giada Carmassi (12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Celeste Polzonetti sciorina classe e avvicina il record italiano dei 100 hs, stoccata verso le Finals americane

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