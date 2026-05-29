Celeste Polzonetti ha corso i 100 ostacoli in 12 secondi e 81 centesimi a Fayetteville, negli Stati Uniti. La prestazione rappresenta un risultato importante in vista delle prossime competizioni, tra cui i campionati europei. La studentessa universitaria ha ottenuto anche il pass per la partecipazione alla competizione continentale. La gara si è svolta sulla pista statunitense, dove ha migliorato il suo record personale.

Celeste Polzonetti ha firmato un pregevole acuto sulla pista dai Fayetteville (Arkankas, USA), dove ha corso i 100 ostacoli con il tempo rilevante di 12.80. Sostenuta da un vento a favore di 0,7 ms, la 20enne lombarda ha firmato il record italiano U23, ritoccando di nove centesimi il primato di categoria detenuto da Elena Carraro, e si è inoltre issata al quinto posto delle liste italiane di sempre, in cima a cui svetta Giada Carmassi con il 12.69 timbrato lo scorso anno a Stoccolma. La portacolori della Bracco Atletica ha ritoccato di ben 18 centesimi il proprio personale siglato lo scorso 3 maggio a Los Angeles e ha staccato il biglietto per il secondo turno della fase regionale della NCAA, il campionato universitario statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Celeste Polzonetti divampa e spalanca il futuro: super tempo sui 100 hs, staffilata universitaria e pass europeo

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