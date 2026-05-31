Cecilia Rodriguez molla tutto e scappa | ecco dove si trova

Cecilia Rodriguez ha lasciato i social e si è allontanata online senza preavviso. La decisione è stata presa di recente e ha suscitato sorpresa tra i follower. La showgirl non ha fornito dettagli sulle sue intenzioni, ma si trova attualmente in una località non comunicata pubblicamente. La sua assenza dai social è durata diversi giorni, senza aggiornamenti ufficiali.

Cecilia Rodriguez ha preso una decisione improvvisa che ha sorpreso tutti, allontanandosi dai social per un motivo ben preciso Cecilia Rodriguez sceglie la quiete della montagna e si concede una parentesi di serenità insieme al marito Ignazio Moser e alla loro piccola Clara Isabel. Mentre l’attenzione mediatica continua a concentrarsi sulle vicende che coinvolgono la famiglia Rodriguez, la modella e imprenditrice argentina ha preferito allontanarsi dai riflettori per trascorrere qualche giorno immersa nella natura, circondata dagli affetti più cari e da un paesaggio capace di restituire ritmo e leggerezza alle giornate. Nelle immagini condivise sui social emerge il ritratto di una famiglia che sta vivendo con intensità e spontaneità una nuova fase della propria vita. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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CECILIA RODRIGUEZ porta Clara dai nonni

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