Belen Rodriguez ha lasciato l'ospedale e si trova ora nella sua abitazione. La cantante e showgirl è uscita dalla struttura dove era ricoverata. Nel frattempo, Cecilia ha inviato un messaggio di supporto. La notizia dell'uscita dall'ospedale è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle ragioni del ricovero. La notizia ha generato sollievo tra i fan e i follower della showgirl.

Sospiro di sollievo per Belen Rodriguez e tutti i fan che hanno seguito con apprensione gli ultimi sviluppi sulla vita privata dell'ex moglie di Stefano De Martino. Le condizioni della conduttrice, secondo quanto trapela da ambienti vicini al Policlinico di Milano, sarebbero in netto miglioramento. A tranquillizzare, seppur indirettamente, anche alcuni recenti segnali social condivisi dalla sorella Cecilia Rodríguez. Come sta Belen, le ultime notizie dopo il ricovero Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Belen Rodriguez sarebbe stata dimessa dopo essere arrivata in ospedale in codice giallo. Il quadro clinico si... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen ha lasciato l’ospedale, dove si trova ora. E arriva il messaggio di Cecilia

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Belen sta male aggiornamento dal letto d'ospedale

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