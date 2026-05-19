Delibera del Comune su via Filzi | la proprietà deve risanare I commenti di Donati e Ceccarelli
Il Comune ha approvato una delibera che richiede alla proprietà di intervenire per il risanamento di un immobile in via Filzi. La decisione arriva in un momento in cui tutti e sei i candidati alla carica di sindaco si oppongono alla prosecuzione del progetto per la nuova polizia municipale nell'edificio dismesso. La delibera è stata adottata dall'ultima giunta Ghinelli, che si appresta a lasciare l’incarico. Sono stati poi espressi commenti da parte di due figure politiche locali.
Mentre tutti e sei i candidati a sindaco dicono No a continuare il progetto della nuova polizia municipale di Arezzo nell'immobile abbandonato di via Filzi, scatta una nuova delibera da parte di quella che dovrebbe essere l'ultima giunta Ghinelli. Con questo atto l'amministrazione, che si era. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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