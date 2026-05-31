CDU in crisi | Merz vacilla emerge Wüst per il nuovo vertice
Il leader della CDU, Friedrich Merz, mostra segnali di indecisione mentre si apre la possibilità di un nuovo vertice con l’emergere di Wüst come possibile candidato. La questione centrale riguarda chi possa sostituire Merz per contrastare l’avanzata dell’AfD nei diversi Länder. Intanto, si discute anche se il modello economico proposto da Wüst possa contribuire a rafforzare il partito.
? Punti chiave Chi può sostituire Merz per fermare l'avanzata dell'AfD nei Länder?. Come può il modello economico di Wüst salvare la CDU?. Perché la gestione della difesa di Merz sta perdendo consensi?. Quali strategie adotterà il partito per contrastare l'onda azzurra dell'est?.? In Breve Wüst gestisce il Nordreno-Vestfalia con un PIL superiore a 700 miliardi di euro.. AfD prevista al 38% in Meclemburgo-Pomerania Anteriore il 20 settembre.. Sassonia Anhalt vede l'AfD tra il 40% e il 42% nei sondaggi.. CDU Nordreno-Vestfalia mantiene il 35,7% dei voti con 72 seggi su 195..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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