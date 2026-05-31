Friedrich Merz potrebbe lasciare la carica di cancelliere tedesco entro breve. Il nome del suo successore, Hendrik Wüst, governatore del Nordreno-Vestfalia, circola già tra le ipotesi. La decisione sembra ormai prossima, ma non sono stati ancora annunci ufficiali. La situazione politica nel paese si sta muovendo in questa direzione, con Wüst considerato il possibile nuovo leader del governo. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata al momento.

Friedrich Merz ha i mesi contati come cancelliere tedesco? Il leader di Berlino, a poco più di un anno dall’insediamento in una carica inseguita per un’intera carriera, dopo la lunga traversata del deserto nell’era della rivale Angela Merkel, vede scricchiolare la sedia di figura di punta del Paese e di riferimento dell’ Unione Cristiano-Democratica che guida l’esecutivo. Il profilo del possibile sostituto si inizia a intravedere ed è quello di Hendrik Wüst, 50enne governatore del Land del Nordreno-Vestfalia, lo Stato tedesco più popoloso (quasi 18 milioni di abitanti) e che produce da solo oltre un quinto del valore dell’economia tedesca, con più di 700 miliardi di euro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Germania, Merz al capolinea? C’è già il nome del successore: Hendrik Wüst, governatore del Nordreno-Vestfalia

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